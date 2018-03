Italiaanse agent doodt zijn dochters na urenlange gijzeling en pleegt dan zelfmoord SVM

28 februari 2018

18u15

Bron: Belga 0 Een Italiaanse agent heeft in Cisterna di Latina -zeventig kilometer ten zuidwesten van Rome- met zijn dienstwapen zijn vrouw neergeschoten. Daarna bracht hij zowel zijn twee dochters als zichzelf om het leven.

Luigi Capasso verraste zijn vrouw in de garage, toen ze op het punt stond om naar haar werk te vertrekken. Drie kogels troffen doel, daarna trok hij naar het appartement.

Zijn twee dochters van 8 en 14 jaar lagen daar nog te slapen. Hij zou hen daar negen uur lang gegijzeld houden. Collega's probeerden al die tijd tevergeefs om op hem in te praten.

Toen het al een uur stil gebleven was, volgde een bestorming. Op dat moment werden de drie levenloze lichamen gevonden. De vrouw werd in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. Blijkbaar stond het stel op scheiden.

"Ik was bang"

"Ik was bang", getuigde een buurvrouw. "Ik hoorde schoten en toen ik over het balkon keek, zag ik Antonietta op de grond liggen. Ze was aan het schreeuwen, ik wist niet wat er gebeurd was. Ze zei tegen iedereen dat haar man de dader was. Ik ken Antonietta, ze heeft een goed hart."

Twee weken geleden had Capasso een boodschap op Facebook geschreven die nu -in het licht van de feiten- bijzonder luguber klinkt. "Zeg nooit dat het jou niet kan overkomen. Het leven kan onvoorspelbaar zijn, niemand is immuun. Zelfs het onvoorstelbare kan gebeuren."

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.