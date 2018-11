Italiaanse aanklagers willen reddingsboot Aquarius in beslag laten nemen KVE LH

20 november 2018

09u52

Bron: Belga 2 Het Italiaanse gerecht wil dat de reddingsboot Aquarius, die momenteel in de haven van Marseille geblokkeerd ligt, in beslag wordt genomen. Aanleiding is dat de bemanning van het schip illegaal afval gedumpt zou hebben. Dat melden Italiaanse media. “We hebben altijd de standaardprocedures gevolgd”, zegt Artsen zonder Grenzen in een reactie.

De bemanning zou tussen januari 2017 en mei van dit jaar 24.000 kilogram mogelijk gevaarlijk afval niet hebben gescheiden van het gewoon afval. De Aquarius wordt sinds 2016 gecharterd door de ngo's SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen om voor de kust van Libië vluchtelingen te redden.

De bemanning zou tijdens stops in Italiaanse havens afval van aan boord weggegooid hebben, zonder mogelijk gevaarlijk afval apart te sorteren. Het gaat dan onder meer om kleding van migranten, stukken verband met bloedvlekken en ander medisch afval, aldus de aanklagers. Er loopt een onderzoek naar 24 mensen, onder wie ook medewerkers van Artsen zonder Grenzen. De aanklagers willen ook voor 460.000 euro aan tegoeden bevriezen.

Registratie schip ingetrokken

Omdat het schip nu in een Franse haven ligt, werd het bevel van het Italiaanse gerecht nog niet uitgevoerd. Daar ligt het schip geblokkeerd omdat Panama, de vorige vlaggenstaat, de registratie van het schip had ingetrokken. Artsen zonder Grenzen vermoedde toen dat dat gebeurde onder Italiaanse druk.

Gabriele Eminente, directeur van Artsen zonder Grenzen in Italië, zegt in een reactie dat de enige misdaad die nu op de Middellandse Zee gebeurt “de totale ontmanteling is van de zoek- en reddingsoperaties”. Ze verwijst ook naar de “al twee jaren durende lastercampagne” tegen ngo’s.

De extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini ziet in het onderzoek een rechtvaardiging van zijn beslissingen. "Ik had gelijk toen ik de ngo-schepen blokkeerde. Ik stopte niet alleen de trafiek van migranten, maar blijkbaar ook de trafiek van afval.”

Bekijk ook:

‘Eerste migranten van Aquarius zijn in Valencia’