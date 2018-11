Italiaanse aanklagers willen reddingsboot Aquarius in beslag laten nemen

KVE

20 november 2018

09u52

Bron: Belga

0

Het Italiaanse gerecht wil dat de reddingsboot Aquarius, die momenteel in de haven van Marseille geblokkeerd ligt, in beslag wordt genomen. Aanleiding is dat de bemanning van het schip illegaal afval gedumpt zou hebben. Dat melden Italiaanse media.