Italiaanse aanklager legt beslag op reddingsboot van Spaanse ngo: "Ze maken van solidariteit een misdaad" IB

19 maart 2018

04u15

Bron: Belga 0 Een Italiaanse openbaar aanklager heeft beslag laten leggen op een Spaanse reddingsboot voor vluchtelingen. De ngo achter de boot had zich ertegen verzet om vluchtelingen over te dragen aan de Libische autoriteiten.

Het schip van de ngo Proactiva Open Arms legde zaterdag aan in de Siciliaanse haven van Pozzalo met 216 personen aan boord. "Ze beschuldigen ons van bendevorming en het meehelpen aan illegale migratie, omdat we weigerden vrouwen en kinderen over te dragen aan de Libiërs", zegt het hoofd van de ngo, Oscar Camps, via Twitter.

Dreiging

Vrijdag had Proactiva Open Arms aangeklaagd dat een eenheid van de Libische kustwacht ermee dreigde "te schieten" op hun boot als ze de vrouwen en kinderen niet zouden overdragen die ze onder hun hoede hadden. De groep trok zich niets aan van de eisen van de Libiërs. Ze bekritiseerde de Italiaanse kustwacht omdat die niet onmiddellijk toestemming gaf om aan te leggen in een Italiaanse haven.

Misdaad

Nieuwsagentschap ANSA en de krant La Repubblica berichtten gisterenavond laat dat het de aanklager van Catania is, Carmelo Zuccaro, die hen aanklaagde. Het is niet de eerste keer dat Zuccaro onderzoek voert naar ngo's die vluchtelingen proberen te redden. "Ze hebben van solidariteit een misdaad gemaakt", zegt Emanuela Lo Faro, advocate van Open Arms, aan La Republicca.

Voor de Spaanse ngo in Pozzallo mocht aanleggen, werd een baby van drie maanden in kritieke toestand overgedragen aan een speedboat van de Maltese kustwacht, samen met zijn moeder. De baby zal in Malta een spoedbehandeling krijgen.

De Italiaanse kustwacht gaf de ngo uiteindelijk dus toch toestemming om in Italië aan te leggen. Het is volgens haar nu aan de Spaanse autoriteiten zijn om het schip te begeleiden, en de dichtstbijzijnde haven daarvoor is Malta.