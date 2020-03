Italiaans ziekenhuis gebruikt snorkelmasker van Decathlon om coronapatiënt te beademen HR

24 maart 2020

12u05

Bron: Rai, Giornale Di Brescia, Corriere Della Sera 0 In Italië heeft een ziekenhuis een omgebouwd snorkelmasker van Decathlon gebruikt om een coronapatiënt in nood te beademen. De test in het ziekenhuis van Brescia verliep succesvol. Het idee komt van een dokter, die contact opnam met een start-up in 3D-printing.

Het gaat om de snorkelmaskers ‘Easybreath’ van Decathlon, die bijna het volledige gezicht bedekken. Het idee kwam van dokter Renato Favero. Die had gelezen dat het bedrijf Issinova, een start-up die bezig is met 3D-printing, kleppen had geprint voor beademingsapparatuur. Die kleppen moet men regelmatig vervangen en er waren in Italië grote tekorten door de coronacrisis.

Favero nam contact op met Issinova en ook Decathlon bleek bereid om mee te werken. Ingenieurs van Issinova ontwierpen de nodige hulpstukken om de maskers aan te sluiten op een beademingsmachine. Na amper enkele dagen hadden ze een prototype klaar.



“Dat prototype werd getest op een van onze collega’s en het bleek correct te werken”, meldt Issinova. Daarop testte het ziekenhuis het uit op een patiënt in nood en ook die test was een succes.

Gratis te gebruiken

Het bedrijf nam een patent op het onderdeel om het snorkelmasker te verbinden met een beademingsmachine, maar benadrukt dat het iedereen de technologie gratis kan gebruiken, meldt Rai News. “Onze bedoeling is dat alle ziekenhuizen in nood hiervan kunnen profiteren”, klinkt het. “Het is niet onze bedoeling om hier winst mee te maken.”

Duizenden verzoeken

“Ze contacteren ons nu vanuit de hele wereld”, zegt ingenieur Cristian Fracassi van Issinova. “Zelfs de minister van Defensie van de Verenigde Staten belde mij al.” Het bedrijf krijgt nu duizenden verzoeken, maar zegt al die vragen niet meer aan te kunnen.

