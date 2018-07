Italiaans schip dat 66 migranten redde in Libië geweigerd in Italiaanse haven Redactie

10 juli 2018

12u38

Bron: dpa 0 En Italiaanse sleepboot met 66 migranten aan boord mag een Italiaanse haven niet binnen. De migranten waren gered voor de kust van Libië. Dat meldt de Italiaanse publieke omroep Rai.

De Italiaanse onderminister van Binnenlandse Zaken, Stefano Candiani, was naar verluidt boos op de bemanning van het schip dat de migranten redde en niet aan de Libische kustwacht overliet. "Het is aan hen om de illegale migranten te redden en op te vangen", aldus Candiani in een gesprek met de Rai.

Volgens Italiaanse media zal de Italiaanse kustwacht nu de migranten opnemen en alsnog naar Italië brengen. Candiani benadrukte dat niemands leven in gevaar gebracht wordt.

De nieuwe Italiaanse regering voert een harder migratiebeleid en wil onder meer dat migranten uit Libië onderschept worden en teruggestuurd worden naar Afrika in plaats van dat ze naar Europa zouden komen. Als het van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini afhangt, kunnen Europese marineschepen voortaan geen migranten meer naar Italië brengen. "Waarom moeten alle geredde migranten in Italië afgeleverd worden? ", vroeg Salvini zich gisteren in een kranteninterview af.

Italië heeft tegen private hulporganisaties al een havenverbod uitgevaardigd. Salvini, tevens voorzitter van de rechtse partij Lega Nord eist nu dat ook alle schepen van EU-missies niet meer automatisch Italiaanse havens binnenlopen.

