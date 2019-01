Italiaans regiominister wil respect voor leraars herstellen: kinderen moeten weer rechtstaan als ze binnenkomen, schort dragen en agressieve ouders moeten eruit KVDS

18 januari 2019

15u56

Bron: Il Gazzettino, Treviso Today 0 De minister van Onderwijs van de Italiaanse regio Veneto wil dat leraars opnieuw het respect krijgen dat ze verdienen. Dat heeft de centrumrechtse Elena Donazzan gezegd na een reeks incidenten op scholen. Ze wil onder meer leerlingen weer doen rechtstaan als leraren het lokaal binnenkomen, het schooluniform of de schort weer invoeren en resoluut komaf maken met agressieve ouders.

Een van de recentste incidenten gebeurde op een middelbare school in Morgano. Daar stormde een ouder een klas binnen terwijl de les bezig was, om verhaal te halen voor een opmerking die zijn kind had gekregen. “Dit verhaal is maar een van de vele betreurenswaardige voorbeelden van respectloos gedrag tegenover leraren”, aldus Donazzan. “Verbaal en fysiek geweld en onaanvaardbare inmenging zoals in Morgano ondermijnen de pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling en de autoriteit van hen die de toekomstige generaties moeten opvoeden. Dat is onaanvaardbaar.”

Gewelddadige ouders

Ze vindt het goed dat incidenten gemeld worden bij het gerecht, maar het moet verder gaan. Ze wil dat onderwijsinstellingen hun personeel beter beschermen tegen de inmenging van gewelddadige ouders, “die met hun gedrag niet meteen een goed voorbeeld stellen voor hun kinderen”.





Ze spreekt van een “degeneratie” en wil het “fundamentele respect” terugbrengen in de scholen. “Dat kan door leerlingen de leerkrachten weer te laten aanspreken met “u”, hen te doen rechtstaan als een leerkracht de klas binnenkomt en hen te verplichten de juiste kledij dragen, eventueel een uniform of een schort, die teken is van een zeker decorum en een gevoel van samenhorigheid.”

Ze wil ook strijd voeren tegen drugs bij jonge mensen en komaf maken met “onstuimige ouders”. “Vanaf nu zullen ouders die naar school komen, de lessen verstoren en zich agressief of gewelddadig gedragen tegenover leerkrachten – zowel verbaal als fysiek – gemeld worden”, klinkt het nog.