Italiaans reddingsschip "Mare Jonio" in beslag genomen AW

03 september 2019

13u31

Bron: Belga 0 Het schip "Mare Jonio" van de Italiaanse ngo Mediterranea Saving Humans is in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten. Dat heeft een bron bij het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren had de boot de toestemming gekregen om aan te meren in de haven van Lampedusa om de nog 31 overgebleven migranten die ze had gered, van boord te laten gaan.

De organisatie van Mediterranea Saving Humans liet in een tweet weten dat de boot in beslag was genomen voor de schending van de controversiële migratiewetten. De migratiewetten werden ingevoerd door aftredend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Ze geven hem de bevoegdheid om de toegang voor boten met migranten in Italiaanse wateren te ontzeggen en boetes te geven tot een miljoen euro.



Mediterranea Saving Humans had de inbeslagname niet verwacht omdat het eerder de toestemming had gekregen om aan te meren om migranten "om medische redenen" van boord te halen. De organisatie spreekt over "de laatste vendetta van degenen die niet kunnen verdragen dat menselijkheid de overhand heeft".

De "Mare Jonio" had aanvankelijk 98 mensen aan boord. Vrouwen, kinderen en zieken mochten eerder al aan wal gaan.

Het Duitse reddingsschip "Eleonore" werd ook al in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten, nadat het maandag kon aanmeren in de Siciliaanse haven Pozzallo. Nog een ander schip met migranten van de Duitse ngo Sea Eye, is op weg naar Malta.