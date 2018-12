Italiaans parlementslid aangevallen aan supermarkt in Sardinië KVE

17 december 2018

08u35

Bron: Belga 0 Een vrouwelijk parlementslid van de Italiaanse partij Vijfsterrenbeweging (M5S) is "brutaal aangevallen" door een man aan een supermarkt in Sardinië, zo zei een leidend lid van de partij. De vrouw heeft een gebroken rib, verschillende kneuzingen en problemen met een van haar longen, bericht het Italiaanse persagentschap ANSA.

Mara Lapia stond zaterdagavond in de rij voor de kassa in de supermarkt in Nuoro, in het midden van het Italiaanse eiland. Eerst viel de man haar verbaal aan, aldus het Italiaanse nieuwsagentschap. Daarna onderging het parlementslid ook fysiek geweld op de parking van de supermarkt.

"Alle steun van M5S gaat naar onze woordvoerster Mara Lapia, die brutaal was aangevallen door een man in een supermarkt in Nuoro", aldus Alessandro D'Uva, M5S-fractieleider in het Lagerhuis van het parlement. "Een verachtelijke daad die we ten strengste veroordelen."

Frisdrank

Volgens ANSA viel de man de 42-jarige vrouw verbaal aan, nadat ze een medewerker van de supermarkt op zijn nummer had gezet omdat die per ongeluk frisdrank op haar had gemorst. "Je kan het in de hele supermarkt ruiken, wanneer jullie een kamer binnenkomen, verspreidt de geur zich overal", zou de man gezegd hebben, waarbij hij naar verluidt verwees naar M5S-vertegenwoordigers.

"Ik zou nooit hebben gedacht dat ik in gevaar kon zijn voor mijn rol als een parlementslid", aldus Lapia. "Het is afschuwelijk dat een man zo tekeergaat tegen een vrouw alleen. Ik voel me meer gekwetst als een vrouw dan als een parlementslid", zei ze.