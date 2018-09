Italiaans parket bevestigt onderzoek tegen Matteo Salvini voor vasthouden migranten op schip ADN

07 september 2018

20u32

Bron: Belga 0 Het parket van Palermo (op Sicilië) heeft vandaag het onderzoek wegens vrijheidsberoving bevestigd tegen Matteo Salvini. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken had gedurende tien dagen de ontscheping van ruim honderd migranten in Italië geweigerd.

Het parket bracht Salvini in een brief op de hoogte van de beslissing. De leider van extreemrechts in Italië las de brief voor in een video, die rechtstreeks op zijn Facebookpagina werd uitgezonden.

Op 25 augustus had een procureur in Agrigento een onderzoek geopend wegens vrijheidsberoving, machtsmisbruik en illegale arrestatie tegen de minister en zijn kabinetschef. De procedure tegen Salvini werd aan een gerechtelijke instantie in Palermo overgemaakt, die bevoegd is voor het vervolgen van leden van de uitvoerende macht. Deze instantie bevestigde de eerste twee aanklachten.

Salvini wijst er in de video op dat hij verkozen werd "en de anderen niet". "De anderen zijn door niemand verkozen en leggen voor niemand verantwoording af", zo verwees hij naar de magistraten van het gerecht. "Ik zal geen millimeter wijken zolang de Italianen het me vragen. En als morgen een andere boot met migranten zou aankomen, zullen ze niet aan land gaan", voegde de minister eraan toe.

Het schip redde op 16 augustus 190 migranten op zee. Dertien mensen werden voor dringende medische verzorging naar het eiland Lampedusa gebracht. De andere 177 migranten arriveerden later in de Siciliaanse havenstad Catania. De Italiaanse regering weigerde echter de opvarenden van boord te laten gaan, eerst moesten andere landen akkoord gaan om ze op te vangen. Kinderen en zieken mochten het schip wel verlaten, uit angst voor een mogelijke uitbraak van tbc.

Op 26 augustus mochten uiteindelijk ook de overgebleven migranten van het schip. In totaal ging het nog om bijna 140 mensen. Salvini had toen het licht op groen gezet, enkel omdat de katholieke kerk, Ierland en Albanië instemden om de geredde opvarenden op te vangen.