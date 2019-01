Italiaans museum vraagt Duitsland om nazi-roofkunst terug te geven KVE

01 januari 2019

16u29

Bron: Belga 0 De Uffizi-kunstgalerij in Firenze heeft de Duitse overheid opgeroepen ervoor te zorgen dat een schilderij van de Hollandse schilder Jan van Huysum terugkeert naar Italië. Het werk zou volgens hen zijn gestolen door Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het werk 'Vaso di Fiori' van Jan van Huysum (1682-1749) is nu in bezit van een familie in Duitsland, die het ondanks meerdere verzoeken van de Italiaanse overheid niet wil teruggeven aan het Italiaanse museum.

Het doek zou zijn gestolen door soldaten van de Wehrmacht en was tientallen jaren vermist. Pas in 1991 dook het weer op, na de Duitse eenmaking. Verscheidene tussenpersonen zouden al in contact hebben gestaan met de Italiaanse overheid, maar vroegen een vergoeding. Het parket in Firenze heeft zelfs al een onderzoek geopend. Volgens de galerij is het werk al eigendom van de Italiaanse staat en kan het dus niet worden gekocht of verkocht.

"Duitsland is moreel verplicht het werk terug te geven aan ons museum", aldus directeur Eike Schmidt. "Door deze zaak zijn de wonden van WOII en de nazi-terreur nog steeds niet geheeld".