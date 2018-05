Italiaans koppel noemt hun dochtertje Blu ('blauw'): rechter roept op om naam te veranderen, maar geeft dan toch goedkeuring bvb

25 mei 2018

16u30

Het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft beslist dat Luca en Vittoria de naam van hun dochtertje dan toch niet moeten veranderen. Al bijna anderhalf jaar lang heet hun meisje Blu, de Italiaanse vertaling van de kleur blauw. Na al die tijd kwam er plots het verzoek van het Openbaar Ministerie om de naam te veranderen naar een traditionele meisjesnaam. De ouders keerden er zich tegen en haalden hun gelijk. Het meisje mag verder met de naam Blu. Onze krant had een kort gesprek met de moeder.

In de Italiaanse stad Milaan werd 16 maanden geleden een meisje geboren. Haar ouders, Luca Andrea Marazzini en Vittoria Bortolazzo, gaven haar de naam Blu. "Blauw is de kleur van het oneindige", aldus haar moeder. Voor de vader staat blauw voor 'mooi, levendig en uniek'. "Het is niet zomaar een naam, maar het geeft ook haar karakter weer", vertellen de ouders.

Geboorteaangifte

Op het moment dat ze de geboorte van hun dochter gingen aangeven, bleek er geen probleem te zijn. "Men vertelde ons dat er een kleine kans was dat we haar een nieuwe naam zouden moeten geven", zegt de moeder. "Maar alle documenten werden in orde gebracht, dus we gingen ervan uit dat de zaak gesloten was." Zowel op haar identiteitskaart als op haar paspoort prijkte de naam Blu.

Volgens het ISTAT (het Nationaal Instituut voor de Statistiek in Italië) worden er in Italië jaarlijks meerdere meisjes ingeschreven in het geboorteregister met de naam Blu. In 2015 telde het ISTAT er 5, in 2016 waren dat er 6 en in 2017 opnieuw 5. Heel soms worden er ook jongetjes Blu genoemd, maar dat zijn er minder dan 5 per jaar.

"Nu, bijna anderhalf jaar later, vroegen ze ons om de naam toch te veranderen. Dat was gewoon absurd. Zo onverwacht", aldus Vittoria in een reactie aan onze krant.

Openbaar Ministerie

Een tijdje geleden riep het Openbaar Ministerie de ouders op om de geboorteakte te laten aanpassen. Een bepaald artikel in de wet stelt dat 'de naam die gegeven wordt aan een baby overeen moet komen met het geslacht'. De rechters vonden dus dat de naam Blu niet gekozen mocht worden 'gezien het feit dat het een moderne naam is die is gekoppeld aan de kleur blauw en die niet kan toegeschreven worden aan een vrouwelijk persoon'. De ouders werd voorgesteld om een nieuwe (vrouwelijke) naam te kiezen. Of om een meisjesnaam toe te voegen aan Blu. De dochter van zangeres Beyoncé heet bijvoorbeeld Blue Ivy. "Maar Blu wordt ook apart gebruikt als naam, wij willen er geen andere naam aan toevoegen", aldus de moeder.

"Als we donderdag niet met een alternatief zouden afgekomen zijn, dan zou de rechter een naam gekozen hebben voor onze dochter", zegt Luca ontsteld. De ouders zouden proberen om de rechters te overtuigen. Ze hadden genoeg bewijzen in handen, zoals de cijfers van het ISTAT. Ook in het buitenland wordt 'blauw' meermaals als naam gebruikt.

Naam dan toch goedgekeurd

Maar dinsdag al beslisten de rechters dan toch dat Luca en Vittoria de naam van hun dochtertje niet zullen moeten veranderen. "De zaak is gesloten. De rechter heeft de naam goedgekeurd dus we moeten er geen andere kiezen", reageert de moeder opgelucht.

Op hetzelfde moment liep er een gelijkaardige zaak. De rechter had ook een ander koppel opgedragen de naam van hun dochtertje van 5 maanden oud, eveneens Blu, te veranderen. Ook zij kregen de goedkeuring om de naam te behouden.

Veel media-aandacht

De ouders zijn zeer tevreden dat hun dochtertje mag blijven rondlopen met de naam Blu. "We zijn erg blij met de uitspraak van de rechter. Ook zijn we zeer verbaasd over de media-aandacht die we hebben gekregen", besluit Vittoria in een reactie aan onze krant.