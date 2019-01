Italiaans ijssalon krijgt 2.000 euro boete na ijsje van 25 euro Tom Tates

10 januari 2019

18u04

Bron: AD.nl 0 De politie in de Italiaanse stad Firenze heeft een ijssalon een boete gegeven van 2.000 euro, nadat de zaak een toerist 25 euro had laten betalen voor een doorsnee ijsje. Onderzoek toonde aan dat de zaak de prijslijst achter de toonbank had verstopt, waardoor vooral buitenlandse toeristen geen flauw idee hadden van de woekerprijzen.

De oplichting in hartje Firenze kwam aan het licht toen een toerist uit Taiwan bij zijn reisleider had geklaagd over het belachelijk hoge bedrag voor het simpele ijsje dat hij had moetne ophoesten. Volgens de vakantievierder had de verkoper gezegd ‘onze ijsjes zijn gewoon zo duur, omdat ze extreem lekker zijn’. De reisleider informeerde vervolgens de politie, waarna de sjoemelpraktijken werden aangetoond.

Volgens de politie, zo melden Italiaanse media, komen dergelijke praktijken in Italië op grote schaal voor in de buurt van toeristische hotspots in met name Firenze, Venetië en Rome. “Het al dan niet tijdelijk verstoppen van prijslijsten begint zo langzamerhand een serieuze trend te worden’’, aldus een woordvoerder van de Italiaanse politie. “Om die reden controleren we strenger dan ooit op mogelijke misstanden bij restaurants, winkels en cafés. “Doen we dat niet, dan ontstaat er in het buitenland een armoedige indruk van onze horeca.”

Italiaanse en Britse media melden vandaag nog meer wantoestanden waarvan toeristen de dupe zijn. Zo klaagde in augustus een toerist een café aan het San Marcoplein in Venetië aan omdat maar liefst 43 euro werd gerekend voor twee koppen koffie en twee mini-flesjes bronwater. Op dezelfde locatie moesten Japanse studenten een paar maanden eerder 1.000 euro betalen voor vier vleesgerechten en een visschotel.