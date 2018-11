Italiaans gerecht legt beslag op 49 miljoen euro van regeringspartij Lega bvb

10 november 2018

13u19

Bron: Belga 1 Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft het beslag bevestigd op 49 miljoen euro van regeringspartij Lega. Het Italiaanse gerecht had eerder beslag gelegd op het geld omwille van verduistering door de toenmalige toplui. Maar huidig partijleider en vicepremier Matteo Salvini had ondanks een akkoord met het gerecht toch nog het beslag aangevochten. Dat melden de Italiaanse media vandaag.

Salvini, die ook minister van Binnenlandse Zaken is in de coalitieregering van de Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging, had beroep aangetekend tegen het in september besliste beslag voor feiten uit de periode 2008-2010. De stichter van de toenmalige Lega Nord, Umberto Bossi, en de schatbewaarder van de partij, Francesco Belsito, hadden onterecht verkiezingsuitgaven gerecupereerd voor een bedrag van 49 miljoen euro.

Na de veroordeling van de twee in eerste instantie - het beroep loopt nog - ging het parket van Genua op zoek naar het geld, maar het kon slechts beslag leggen op 3 miljoen euro. In september bereikten het parket en de partij een akkoord over de terugbetaling van 49 miljoen euro, gespreid over tientallen jaren. Salvini vocht nadien toch het bewarend beslag aan. Cassatie bevestigt die beslissing echter nu.



Een parketmagistraat in Genua zei nog dat de partij eerder al 100.000 euro per twee maanden of 600.000 euro per jaar ter beschikking stelt van het parket.