Italiaans eiland ontwaakt onder het as na uitbarsting vulkaan Stromboli: één dode en gewonde

04 juli 2019

13u20

Bron: Reuters, Belga, ANP, VTM Nieuws 334 Een hevige uitbarsting van de vulkaan Stromboli op het gelijknamige Italiaanse eiland in de Middellandse Zee, circa 60 kilometer ten noorden van Sicilië, heeft toeristen en inwoners gisteren angst aangejaagd. Na verscheidene explosies waren reusachtige wolken van as en rook te zien op foto's. Volgens Italiaanse media verloor minstens één iemand het leven en viel er ook een gewonde. Het gaat naar verluidt om twee Siciliaanse toeristen.

Vandaag ontwaakte het Italiaanse eiland onder een dikke laag vulkaanas. Het dorpje Ginostra, vlakbij de vulkaan, is volledig bedekt onder het as. De brandweer is bezig met het verwijderen van het goedje. Alle toeristen hebben intussen het eiland verlaten. Blusvliegtuigen doen hun best om het vuur te doven dat op verschillende plaatsen ontstaan is door rondvliegend lava en brandende stenen.

Wetenschappers en inwoners verzekeren dat de vulkaan opnieuw rustig is en dat een nieuwe uitbarsting niet in de gewoontes ligt van de Stromboli.

Dodelijk slachtoffer

Een persoon die met bekenden op pad was op de vulkaan, kwam om bij de uitbarsting, bevestigde Marco Giorgianni, burgemeester van de gemeente Lipari waartoe Stromboli behoort, aan het persbureau Ansa.

De mensen hadden veel schrik, verklaarde brandweercommandant Giuseppe Biffarella. Op de helling van de vulkaan brak brand uit en brokken lava vielen naar beneden. Twee dagtoeristen moesten worden gered, twitterde de brandweer. Blusvliegtuigen zijn onderweg.

Media meldden dat mensen uit schrik in zee waren gesprongen. Enkele toeristen werden met boten naar Ginostra gebracht, maar tot een evacuatie van het eiland komt het niet.

Luide knal

“We zagen de uitbarsting vanuit het hotel, er was een luide knal”, verklaarde Michela Favorito, die in een hotel in de buurt van Fico Grande werkt, aan de oostkant van het eiland. “Vervolgens kregen we een grote aswolk over ons heen.”

In shock

Fiona Carter, een Britse toeriste op het eiland Panarea, ongeveer 27 km van Stromboli, hoorde de ‘ontploffing’. “We draaiden ons om en zagen een paddenstoelwolk komen van Stromboli. Iedereen was in shock. Toen begon de roodgloeiende lava de berg af te stromen naar het dorp Ginostra, “vertelde ze aan Reuters. “De aswolk werd steeds groter en bedekt nu het volledige eiland Stromboli.”

De goed 900 meter hoge Stromboli kan beklommen worden. Bestijgen mag wel enkel met een gids. Slechts een vijfhonderdtal mensen wonen permanent op het eiland, maar in de zomer komen er veel toeristen.

De burgemeester zei aan het persbureau ADN Kronos dat de toestand redelijk onder controle was. Voor wie Stromboli wil verlaten, is er transport naar het naburige eiland Lipari, aldus Marco Giorgianni.

