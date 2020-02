Italiaans dorpje met nog 1.500 inwoners lokt nieuwkomers door hun huur te betalen Joeri Vlemings

17 februari 2020

12u00

Bron: CNN 1 Op te knappen huizen voor amper 1 euro, dat hádden we al in Italië. Maar de leegloop op het platteland is er zo dramatisch dat sommige dorpen nog verder gaan. Gezinnen krijgen duizenden aanmoedigingseuro’s toegestopt of een geboortepremie van duizend euro voor hun baby. Het dorpje Teora, ruim 100 km ten oosten van Napels, doet het nóg anders: het betaalt de huur van nieuwe inwoners.

Idyllisch is het er zeker, daar in dat heuvelachtige, groene landschap in de Zuid-Italiaanse regio Campanië met als lokale hoofdstad Napels. Amalfi ligt er ook, de pittoreske kuststad die onze Belgische songfestivalinzending Hooverphonic ooit bezong. En Teora dus. Zij hebben een ander plan dan spotgoedkope prijzen bedacht, omdat vooral mensen op zoek naar een buitenverblijf in dat geval blijken toe te happen en er zo helemaal geen nieuwe vaste inwoners bijkomen.

“Ik geloof niet in d verkoop van lege huizen voor 1 euro”, legt Stefano Farina, burgemeester van Teora, uit aan CNN. “Dat stimuleert mensen niet om echt in de gemeente te blijven.” Teora biedt als alternatief aan nieuwkomers daarom gedurende twee jaar een maandelijkse huur van 150 euro aan. En voor 200 euro per maand kan je al iets huren in Teora.

Minstens 1 kind

Wie er toch liever een huis koopt - een nieuwe woning van 100 m² kost ongeveer 30.000 euro - krijgt een tegemoetkoming van 5.000 euro. Kopers betalen zo nog amper 25.000 euro, wat meestal neerkomt op een lager bedrag dan wat iemand op andere plaatsen in Italië moet betalen voor de renovatie van zijn aanwinst van 1 euro. Voorwaarden voor de deal in Teora? Geïnteresseerden moeten zich engageren voor een verblijf van minstens drie jaar, én ze moeten al minstens een kind hebben. De burgemeester gelooft alleen in een heropleving van zijn dorp als er ook schoolgaande kinderen zijn. “Zij zijn onze toekomst”, aldus Farina.

Na de aardbeving van 1980 daalde de bevolking drastisch in Teora, jonge mensen vluchtten weg. De burgemeester zegt aan CNN dat er nog amper twee baby’s per jaar geboren worden, terwijl er jaarlijks twintig ouderen sterven. Teora telt op dit moment nog maar 1.500 inwoners.

Voorlopig stapten al twee Italiaanse gezinnen en een Braziliaanse familie met Italiaanse roots in het project. “Zij brachten zelfs hun grootouders mee”, vertelt Farina trots. Hij hoopt dat er nog velen zullen volgen.