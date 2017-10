Italiaan wist dat hij hiv-positief was maar besmet toch dertig vrouwen: 24 jaar cel



KAV

22u06

Bron: Corriere della Sera 1 AFP Valentino Talluto besmette dertig vrouwen, met wie hij allemaal onveilige seks had, met hiv. Een rechtbank in Rome heeft de 33-jarige Valentino Talluto veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar. Hij had in Italië meer dan dertig vrouwen besmet met het hiv-virus.

De man benaderde vrouwen op sociale netwerken en datingsites. Hij deelde tussen 2006 en zijn arrestatie in 2015 met meer dan 50 vrouwen de lakens. Dat hij hiv-positief was, wist hij. Tegen vrouwen die aandrongen op het gebruik van een condoom, zei hij dat hij allergisch was en dat hij net negatief getest was. De speurders konden de vrouwen terugvinden: dertig onder hen bleken geïnfecteerd te zijn en hadden het virus intussen ook doorgegeven aan drie partners. Ook een baby raakte besmet. Op het einde van het onderzoek zouden in totaal 57 mensen besmet geraakt zijn .

Zijn advocaat had gepleit dat hij onvoorzichtig was geweest, maar nooit opzettelijk had gehandeld. De rechtbank vond de feiten meer dan voldoende bewezen.