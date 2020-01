Italiaan toont Angela Merkel, Michelle Obama en Brigitte Macron als slachtoffers van huiselijk geweld mvdb

15 januari 2020

12u51 2 De Italiaan AleXsandro Palombo doet opnieuw van zich spreken met foto’s van ‘s werelds bekendste vrouwen die hij portretteert als slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld.

De kunstenaar schuwt de controverse nooit en wil iedereen eraan herinneren dat vrouwen anno 2020 nog steeds in aanraking komen met dit soort geweld, alleen maar omdat ze vrouw zijn.



De straatkunstenaar plakte zijn affiches in de buurt van de universiteit van Milaan op. Na een soortgelijke campagne in 2015 waar hij foto’s van een gehavende Madonna, Angelina Jolie en Emma Watson liet zien, koos hij ditmaal voor bekende powervrouwen uit de internationale politiek. Eerder toonde hij ook al vrouwelijke iconen uit de stripwereld als Marge Simpson en Olijfje van Popeye met een bloedneus en een blauw oog.

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem dat geen uitsluitsel maakt in ras, klasse of religie, stelt Palombo aan de kaak.