Italiaan na negen jaar procederen vrijgesproken van diefstal van ... één aubergine TT

27 maart 2018

23u44

Bron: La Reppublica, The Guardian 0 Negen jaar na de feiten is een Italiaan voor het allerhoogste gerechtshof van het land vrijgesproken van diefstal van een aubergine. De verschillende rechtszaken kostten de Italiaanse belastingbetaler duizenden euro's, aangezien de man te arm was om zelf een advocaat te betalen.

De toen 49-jarige man uit Lecce, in de zuidelijke regio Puglia, werd in 2009 betrapt met een aubergine in zijn emmer toen hij probeerde te vluchten uit een veld. Zijn smeekbede dat hij werkloos was en enkel zijn kinderen te eten wou geven, haalde niets uit bij de agenten die hem oppakten.

Ook de rechter in eerste aanleg toonde zich onverbiddelijk en gaf hem een gevangenisstraf van vijf maanden en een boete van 500 dollar. De advocaten van de man konden die straf in beroep daarna terugbrengen tot twee maanden cel en 120 dollar.

Toch bleef de man erbij dat hem onrecht was aangedaan en dat de rechters te weinig rekening hadden gehouden met het feit dat hij geen geld had om fatsoenlijk eten te kopen voor zijn gezin. Zijn advocaten trokken daarop naar de allerhoogste rechtbank, het Italiaanse Hof van Cassatie in Rome. Daar werd de man nu uiteindelijk vrijgesproken.

De rechters in Rome gaven de man gelijk en spraken van een uitermate zwakke zaak die door het parket werd voorgeleid, aldus de krant La Repubblica. "De man handelde duidelijk om de honger van zijn gezin te stillen", klonk het vonnis. "Er zijn redenen tot rechtvaardiging." Het oorspronkelijke oordeel werd daarom teniet gedaan.

Het Hof van Cassatie bekritiseerde ook het geld dat de staat aan zo'n futiele zaak heeft uitgegeven. Aangezien de man te arm is om zijn eigen verdediging te betalen, draait de staat en dus de Italiaanse belastingbetaler op voor de advocatenkosten. Die worden geschat op 7.000 á 8.000 euro.