Italiaan met 80.000 euro in auto gesnapt op Nederlandse snelweg

20 januari 2018

09u34

Bron: ANP

In Nederland heeft de politie op de A13 nabij Delft bij een controle van een vermoedelijke omgekat Duits voertuig 80.000 euro gevonden in een verborgen ruimte. De 32-jarige Italiaanse bestuurder is aangehouden.