Italiaan krijgt dertig centimeter lange pijl in hart en overleeft het

21 mei 2019

17u08

Bron: ANSA - RAI 4 Een man die op een spoedafdeling in het Noord-Italiaanse Aosta werd binnengebracht met een pijl in het hart, is na een urenlange operatie buiten levensgevaar. Dat maakte het Molinette-ziekenhuis in Turijn, het hospitaal waar hij per helikopter naartoe was gebracht, vandaag bekend.

Een pijl van liefst dertig centimeter doorboorde de linkerhartkamer en de linkerlong van de Italiaan (47). De verdere omstandigheden van het incident zijn vooralsnog niet bekend.



Het afgevuurde object moet de vitale delen van het hart hebben gemist waardoor de man niet op slag dood was. Hij bleef zelfs bij bewustzijn. Artsen in Aosta riepen al snel de hulp in van het meer gespecialiseerd ziekenhuis in Turijn, zo’n 110 kilometer verder. Indien hij per helikopter zou worden overgevlogen naar Molinette, had de man kans op overleven.



Eens overgebracht, begon het hartchirurgieteam onder leiding van professor Mauro Rinaldi aan de buitengewone ingreep. Bij de minste fout groeide het risico op oncontroleerbare bloedingen aanzienlijk. Het team ging uiterst secuur te werk en crëeerde onder meer een extracorporale noodcirculatie (een kunstmatige bloedsomloop via een hart-longmachine). Ze slaagden uiteindelijk in hun opzet. De pijl kon uit de linkerhartkamer worden verwijderd. De patïent ontwaakte enkele uren later uit zijn narcose en is buiten levensgevaar.



Enkele Italiaanse media schrijven dat de man vermoedelijk zelf uit het leven wilde stappen. Hij gebruikte hiervoor wellicht een handkruisboog. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

