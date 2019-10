IT’er die bloedbad op politiekantoor in Parijs aanrichtte “hoorde ’s nachts stemmen” AW

04 oktober 2019

09u44

Bron: BFM-TV 14 Gisteren trok Mickaël Harpon, een 45-jarige IT’er, omstreeks 13 uur naar het politiekantoor in Parijs. Daar stak hij drie politieagenten en een bediende neer met een mes waarna hij zelf werd doodgeschoten. De nacht ervoor zou hij stemmen hebben gehoord, vertelt zijn vrouw, die hem bruut wakker maakten.

De 45-jarige dader was dan wel “erg gesloten” en misschien “een beetje een nerd” volgens een collega, maar “hij stelde zich nooit eerder gewelddadig op”. Collega’s, vrienden en familie van Harpon reageerden dan ook geschokt na de mesaanval waarbij hij vier personen doodde.

Ook de onderzoekers staan in eerste instantie voor een raadsel: de huiszoeking van Harpon zijn appartement in Gonesse, zo’n 45 minuten van de Parijse stadskern, leverde vrijwel niets op.



Maar nadat zijn vrouw in hechtenis werd genomen, vertelde zij de politieagenten dat haar man ’s nachts zeer abrupt wakker was geworden. Mickaël had zijn vrouw verzekerd dat hij “stemmen” hoorde. Verder leek hij erg verward. Als dat klopt, kan dat een eerste aanwijzing zijn.

Slechthorend

Mickaël en zijn vrouw trouwden in 2014 en waren beiden slechthorend. Die slechthorendheid zou volgens Franse media eveneens meegespeeld kunnen hebben. De IT’er zou enigszins gefrustreerd op het werk hebben rondgelopen. Hij had enkele maanden geleden gevraagd om een gebarentolk zodat hij kon overschakelen naar de functie van netwerkontwikkelaar. Maar die tolk kwam er nooit.