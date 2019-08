Istanbul plukt 15.000 migranten van straat AW

01 augustus 2019

13u51

Bron: ANP 0 De autoriteiten in het Turkse Istanbul hebben in twintig dagen 15.000 migranten zonder papieren van straat geplukt. De acties zijn onderdeel van de strengere aanpak van asielzoekers die geen documenten bij zich hebben.

Het ging onder anderen om 2.630 Syriërs die inmiddels in kampen zijn ondergebracht. Migranten met andere nationaliteiten zijn naar uitzetcentra gebracht, aldus het kantoor van de gouverneur.



Hoewel Syrische vluchtelingen zonder papieren onder een tijdelijk bescherming vallen, zijn zij ook doel van het strengere optreden. De gouverneur van Istanbul gaf hen vorige week tot 20 augustus de tijd om de stad te verlaten. Zo niet dan worden zij naar de plek op het platteland gebracht waar zij zich oorspronkelijk hadden gemeld. Het ultimatum veroorzaakte onrust onder de Syriërs die vrezen dat zij naar hun vaderland worden uitgezet.

Turkije is sinds het begin van de burgeroorlog in buurland Syrië overspoeld met naar schatting 3,6 miljoen vluchtelingen, van wie er 547.000 in Istanbul zijn geregistreerd. Experts denken dat er daarbij nog eens 300.000 zonder registratie in de metropool rondlopen.