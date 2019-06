Istanbul kiest vandaag - opnieuw - voor nieuwe burgemeester Test voor president Erdogan Daimy Van den Eede

23 juni 2019

12u57

De inwoners van Istanbul moeten vandaag alweer naar de stembus trekken om een nieuwe burgemeester aan te duiden. Drie maanden geleden vonden er al verkiezingen plaats, die verrassend gewonnen werden door oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu. Maar als gevolg van een klacht van regeringspartij AKP moet de stembusslag worden overgedaan.

Op 31 maart vonden in heel Turkije lokale verkiezingen plaats. De regerende AKP van president Recep Tayyip Erdogan zette toen op nationaal vlak een sterk resultaat neer, maar verloor wel duidelijk aan populariteit in de belangrijkste steden. Zowel in Ankara als Istanbul moest de kandidaat-burgemeester van het islamitisch-conservatieve AKP het onderspit delven.

Klap voor Erdogan

Vooral de uitslag in Istanbul betekende een klap voor Erdogan. De 49-jarige Imamoglu, van de centrumlinkse partij CHP, versloeg er verrassend gewezen premier Binali Yildirim met een verschil van meer dan 13.000 stemmen. De handelsmetropool werd nochtans al 25 jaar door een islamitisch-conservatieve burgemeester bestuurd. Erdogan is er zelf ook nog burgemeester geweest.

Na klachten van AKP over onregelmatigheden, besliste de Turkse kiescommissie uiteindelijk om de verkiezingen in Istanbul te annuleren. Als gevolg daarvan moeten de zowat negen miljoen stemgerechtigde inwoners van de stad zondag een nieuwe poging ondernemen om een burgemeester aan te duiden.

Andere winnaar?

Of de tweede editie van de burgemeesterverkiezing een andere winnaar zal opleveren, valt echter te betwijfelen. Volgens de opiniepeilers van Konda, een relatief onafhankelijk bureau, zou Imamoglu tot 49 procent van de stemmen kunnen behalen. Hij heeft daarmee een voorsprong van 8,1 procentpunt op Yildirim.

Een belangrijk teken aan de wand voor AKP is ook dat Erdogan, die in maart nog acht campagnebijeenkomsten organiseerde in Istanbul, deze keer veeleer op de achtergrond is gebleven. Volgens waarnemers stelt hij zich terughoudend op, om in het geval van een nieuwe nederlaag de verantwoordelijk bij Yildirim te kunnen leggen.

Ook het feit dat Imamoglu de expliciete steun krijgt van de pro-Koerdische partij HDP kan een belangrijke rol spelen. Traditioneel steunen de conservatieve Koerdische kiezers Erdogan. Maar daar is nu verandering in gekomen, onder meer als gevolg van de alliantie die de president is aangegaan met de ultranationalistische partij MHP.

Kiezerspotentieel

De 1,7 miljoen kiezers die in maart niet gingen stemmen, kunnen wel nog een factor in het voordeel van de regeringspartij vormen. Voorwaarde is dan wel dat AKP er deze keer wel in slaagt haar volledige kiezerspotentieel te mobiliseren.

In totaal zijn er negentien kandidaten voor het burgemeesterschap in Istanbul. Maar Imamoglu en Yildirim zijn de enigen die echt kans maken op de sjerp.