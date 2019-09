Istanbul getroffen door aardbeving met kracht van 5,7 ADN

26 september 2019

14u02

Bron: ANP, Belga 4 Istanbul, de grootste stad van Turkije, is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. Dit amper twee dagen nadat de stad al door een beving van 4,6 getroffen werd. Veel inwoners hebben hun huis verlaten en staan op straat uit angst voor meer bevingen. Over eventuele doden of gewonden is nog niets bekend.

Ook zijn er volgens burgemeester Ekrem Imamoglu geen meldingen binnengekomen van schadegevallen. Wel raakten veel mensen in paniek door de beving en zijn scholen en kantoorgebouwen ontruimd. Het epicentrum lag volgens Turkse media op een diepte van bijna 7 kilometer onder de bodem van de Zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul.



Turkije ligt op een grote breuklijn en kreeg in het verleden te maken met verwoestende aardbevingen. In 1999 werd Turkije hard getroffen door een zware aardbeving bij Izmit, ten zuidoosten van Istanbul. Deze beving had een kracht van 7,6 en kostte aan ruim 17.000 mensen het leven. Daarnaast raakten er zeker 43.000 mensen gewond.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Western Turkey 40 min ago pic.twitter.com/XLXYdJ2r8N EMSC(@ LastQuake) link