Istanboel zet bijna 21.000 illegale migranten de stad uit HR

27 augustus 2019

16u06

Bron: Belga 0 Buitenland Meer dan 20.000 migranten, onder wie Syriërs, die illegaal in Istanboel verbleven, zijn sinds half juli de stad uitgezet. Dat meldt het bureau van de gouverneur van de Turkse stad.

In totaal 16.423 “illegale migranten die via irreguliere migratie aankwamen”, werden tussen 12 juli en 25 augustus naar andere steden overgebracht. Nog eens 4.500 niet-geregistreerde Syriërs werden naar vluchtelingenkampen buiten de stad gestuurd, voegde het bureau eraan toe. De maatregel kadert in een regeringsplan om Syriërs te hervestigen die elders in Turkije dan in Istanboel, de grootste stad en financiële hub van Turkije, geregistreerd werden.

4 miljoen vluchtelingen

Syrische vluchtelingen staan onder tijdelijke bescherming in Turkije, maar de autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen tegen hen onlangs verscherpt in het licht van een financiële crisis en toenemende wrevel. Syriërs in Istanboel hebben tot 30 oktober de tijd om te vertrekken of teruggestuurd te worden naar de stad waar ze zich eerst lieten registreren, aldus het bureau van de gouverneur. De deadline lag eerder op 20 augustus. Leerlingen van basisscholen en hun gezinnen, weeskinderen, werkgevers en universiteitsstudenten zijn vrijgesteld van de hervestiging.

Turkije vangt 4 miljoen vluchtelingen op, van wie 3,6 miljoen uit Syrië, en heeft daarmee wereldwijd het grootste aantal vluchtelingen op zijn grondgebied. Meer dan een half miljoen Syriërs zijn in Istanboel geregistreerd, terwijl naar schatting 300.000 Syriërs in de stad leven terwijl ze elders geregistreerd zijn.

Bekijk ook: Turkse kustwacht filmt redding gekapseisde migranten.