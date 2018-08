Israëlische vredesactivist Uri Avnery overleden op 94-jarige leeftijd AV

20 augustus 2018

12u22

Bron: BELGA 0 In Tel Aviv is Uri Avnery overleden op 94-jarige leeftijd nadat hij vorige maand een beroerte kreeg. Avnery was de oprichter van de vredesbeweging Gush Shalom en de eerste Israëliër die publiekelijk een ontmoeting had met de Palestijnse leider Yasser Arafat in 1982, toen contacten met Arafats PLO ( Palestine Liberation Organization) nog verboden waren.

Avnery werd geboren in Duitsland als Helmut Ostermann in een welgestelde Joodse familie, maar verliet het land toen Hitler zijn opmars maakte. Hij vocht in de oorlog van 1948 die leidde tot de oprichting van Israël en werd een uitgesproken voorstander van het oprichten van een Palestijnse staat naast de Israëlische. Avnery hoopte tot het einde van zijn leven dat hij het einde van het conflict in het Midden-Oosten zou meemaken. "De basis voor elke vorm van vrede is het omvormen van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook tot een Palestijnse staat" zei hij in een interview in 2013. "De kolonisten zijn vijanden van de vrede, en dus ook van de staat Israël."

Avnery zetelde in het Israëlische parlement van 1965 tot 1974 en nog eens van 1979 tot 1981. Hij was ook hoofdredacteur van het vroegere oppositiemagazine Haolam Hazeh, dat verschillende keren het doelwit werd van bomaanslagen. Ook Avnery zelf raakte in 1953 en in 1975 gewond bij aanvallen. In 2003 won hij de Sokolovprijs, de belangrijkste journalistieke prijs in Israël. Tot voor kort schreef hij regelmatig analyses voor de krant Haaretz. Ook was hij de auteur van een tiental boeken. Hij is ook een van de oprichters van mensenrechtenorganisatie Gusch Schalom (blok voor de vrede).

Avnery verklaarde tien jaar jaar geleden dat hij "de genetische code van de Zionistische beweging wilde veranderen" en "het bewustzijn van de mensen vanuit de diepte veranderen". "Dat is een enorme opgave", zei hij ook.

Zijn ideeën leverden Avnery internationale roem op. In zijn eigen land kreeg hij echter veel kritiek. Zo werd hij ervan beschuldigd de Zionistische beweging te verraden.

De centrumlinkse voormalige minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni, noemt Avnery op Twitter "baanbrekend". "Hij vocht voor zijn ideeën ondanks de aanvallen tegen hem, en plantte de ideeën van vrede en gematigdheid in het hart van Israël, zelfs als stonden ze niet in het lexicon", schreef ze vandaag.