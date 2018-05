Israëlische voetbalclub wil uit dankbaarheid "Trump" toevoegen aan zijn naam TT

Bron: Belga 0 Het Israëlische voetbalteam Beitar Jeruzalem wil zijn naam veranderen in "Beitar Trump Jeruzalem", zo heeft de club via Facebook meegedeeld. Op die manier wil de club de Amerikaanse president Donald Trump bedanken omdat hij beslist heeft Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Omdat een officiële naamswijziging een moeilijke zaak dreigt te worden, lijkt het vooral om een symbolische mededeling van de club te gaan.

"Zeventig jaar lang heeft Jeruzalem op internationale erkenning moeten wachten. President Donald Trump heeft beslist om een daad te stellen en het te erkennen als de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk", zo staat op de Facebookpagina van de club. "Trump heeft moed, visie en een ware liefde voor het Israëlische volk getoond."

De eigenaar van de club, Eli Tabib, en manager Eli Ohana (ex-speler van KV Mechelen) stellen dat ze daarom beslist hebben "de naam van de president die geschiedenis heeft gemaakt toe te voegen aan die van de club, die voortaan Beitar Trump Jeruzalem zal heten."

Hoewel de club melding maakt van een officiële naamsverandering, moet de Israëlische voetbalbond nog zijn toestemming geven. Het proces dat daarbij moet worden doorlopen, is behoorlijk complex. Bovendien is het volgens de krant Jerusalem Post zeer twijfelachtig of de club wel recht heeft op het gebruik van de naam Trump.

Beitar Jeruzalem is een Israëlisch topclub die een slecht imago met zich meesleurt. De ploeg heeft veel extreemrechtse fans die al verschillende racistische incidenten hebben veroorzaakt. De Israëlische krant Haaretz benadrukt op zijn website ook dat er nog nooit iemand van Arabische afkomst voor Beitar heeft gespeeld.