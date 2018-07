Israëlische straaljagers bombarderen doelwitten van Hamas in Gaza HA

14 juli 2018

10u15

Bron: DPA 0 De Israëlische luchtmacht heeft afgelopen nacht verscheidene raketaanvallen uitgevoerd op doelwitten in de Gazastrook. Er werden militaire installaties van de radicale Palestijnse organisatie Hamas en een tunnel in het zuiden van de Gazastrook vernield.

De Israëlische straaljagers "viseerden een tunnel in het zuiden van de Gazastrook die gebruikt wordt voor terreuraanvallen, en verscheidene terroristische sites in militaire kampen over de hele Gazastrook", meldt het leger in een mededeling. Tijdens het offensief werden vanuit de Gazastrook ook een aantal raketten afgevuurd op het zuiden van Israël.

Handgranaat

De luchtaanvallen vormden het Israëlische antwoord op een Palestijnse aanval met een handgranaat op een Israëlische eenheid in de buurt van de grensstad Rafah. Daarbij raakte één soldaat lichtgewond.



Gisteren was het in de grensstreek ook al tot gewelddadige confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische soldaten gekomen. Daarbij werd een 15-jarige Palestijnse jongen dodelijk getroffen in de borststreek. Tientallen anderen raakten gewond.

Meer dan 100 doden

Al maanden protesteren Palestijnen wekelijks tegen de Israëlische onteigening van Palestijnse gronden. Het geweld kostte sinds eind maart al aan ongeveer 140 Palestijnen het leven, aldus een balans van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

De Palestijnse betogers eisen het einde van de inmiddels tien jaar durende blokkade van de Gazastrook en een recht op terugkeer naar gebieden die Israël heeft ingepalmd.