Israëlische soldaten schieten Palestijn (27) dood TTR

03 september 2018

20u06

Bron: ANP, Belga 0 Israëlische militairen hebben vandaag op de bezette Westelijke Jordaanoever een Palestijnse man doodgeschoten die hen aanviel. Een legerwoordvoerder zei tegen de krant 'Haaretz' dat de dader bij een controlepost in de buurt van Hebron een mes trok en daarmee op de bewakers af ging. Deze openden in een reactie het vuur.

Geen enkele soldaat raakte gewond bij de aanval, dicht bij de Israëlische kolonie Kyriat Arba, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, aldus nog de woordvoerder. De Palestijnse politie identificeerde de Palestijn als een 27-jarige man.



De kolonie bevindt zich dicht bij Hebron. In het verleden was Kyriat Arba al het decor van verschillende Palestijnse aanvallen.



Vorige maand probeerde een Arabische Israëliër in de buurt van de Tempelberg in Jeruzalem politieagenten neer te steken. Ook hij overleefde dat niet.