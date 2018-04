Israëlische soldaten juichen in video na doodschieten van Palestijn kv

10 april 2018

17u50

Bron: Belga 0 "Beelden die de afgelopen dagen opdoken van jubelende Israëlische soldaten, na het neerschieten van een ongewapende Palestijn aan de grens met de Gazastrook, leiden in Israël alvast niet tot verontwaardigde reacties in de regering. "Ik steun onze soldaten, die dag en nacht met Hamas-terroristen te maken krijgen en hun leven riskeren aan onze zuidgrens", aldus minister voor Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan op Twitter.

Ook Onderwijsminister Naftali Bennett, van de rechtse zionistische partij Het Joodse Huis, steunt de soldaten. Hij zei niet te kunnen aanzien hoe mensen in Tel Aviv soldaten op het terrein veroordelen voor hun uitlatingen.

In het korte fragment is te zien hoen een soldaat zijn wapen richt en schiet op een man, die ongewapend lijkt en gewoon ergens rustig staat. Als de man op de grond valt, is het vreugdegeschreeuw van andere Israëlische soldaten te horen. Een van hen roept in het Hebreeuws "die hoerenzoon".

Het Israëlische leger meldde vandaag dat de opname gemaakt werd op 22 december, tijdens opstanden in de buurt van Kissufim. Palestijnen hadden toen met stenen gegooid en geprobeerd het grenshek te beschadigen. "Nadat mondelinge waarschuwingen en waarschuwingsschoten niet hielpen, werd een kogel afgevuurd op een van de Palestijnen, die ervan verdacht werd de rellen georganiseerd en geleid te hebben", aldus het Israëlische leger.

In het statement van het leger is verder nog te lezen dat er mogelijk sancties volgen tegen de betrokken soldaten. De opname en de uitspraken van de soldaten passen niet "bij de terughoudendheid die verwacht wordt van Israëlische soldaten".

Onderstaande beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.

