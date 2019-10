Israëlische soldaat veroordeeld voor doden van Palestijnse betoger (15) die over omheining klom tvc

30 oktober 2019

16u27

Bron: Belga 1 Een Israëlische militaire rechtbank heeft een soldaat veroordeeld voor het doden van een Palestijn die over de omheining op de grens tussen Israël en de Gazastrook geklommen. Dit gebeurde tijdens een betoging in juli in het kader van de "Mars van Terugkeer". Dit heeft het leger meegedeeld.

Het is de eerste keer dat een Israëlische militair veroordeeld wordt voor het doden van een Palestijn bij de wekelijkse betogingen tegen Israël, zei een woordvoerder van de in Jeruzalem gevestigde mensenrechtenorganisatie B'Tselem woensdag. Volgens het mensenrechtencentrum Al-Mizan in Gaza-stad was de Palestijn 15 jaar oud.

In een dinsdag verspreide mededeling zei het leger dat de soldaat maandag veroordeeld werd wegens een "handeling zonder toestemming op een manier die leven en welzijn in gevaar brengt". Volgens het verdict "schoot de soldaat tijdens gewelddadige rellen op een Palestijnse relschopper die op het veiligheidshek tussen Israël en de Gazastrook klom, zonder dat de soldaat daarvoor de vereiste toestemming van zijn bevelhebbers had gekregen".

De rechtbank veroordeelde de soldaat tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Voorts werd hij gedegradeerd tot militair zonder rang.

Niet gewapend

Hamas-woordvoerder Abdulatif al-Qanou'a zei dat de Palestijnse tiener niet gewapend was en "geen gevaar vormde voor het leven van de soldaat". Israël zou volgens hem "voor internationale rechtbanken gedaagd moeten worden wegens het plegen van misdaden tegen de mensheid".

Volgens het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook werden sinds maart vorig jaar 313 Palestijnen gedood in botsingen met Israëlische soldaten en raakten duizenden anderen gewond.