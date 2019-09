Israëlische regering keurt legalisatie wilde nederzetting op Westelijke Jordaanoever goed tvc

15 september 2019

16u30

De Israëlische regering heeft vandaag ingestemd met het legaliseren van een joodse nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het gaat om het legaliseren van de wilde nederzetting Mevo'ot Yericho. Die is in 1999 voor landbouwdoeleinden gesticht en is uitgegroeid tot een gemeenschap met dertig gezinnen, zegt de krant Haaretz. Tot nu toe was er geen regeringsbeslissing om er een officiële nederzetting van te maken en het uiteindelijke licht op groen moet komen na de vorming van de nieuwe regering, zo citeerde de krant premier Benjamin Netanyahu.

Die heeft enkele dagen geleden beloofd de Jordaanvallei te annexeren indien hij de parlementsverkiezingen van dinsdag wint.

Zelf al krijgt Mevo'ot Yericho het statuut van officiële nederzetting, ze blijft in de ogen van de internationale gemeenschap illegaal.

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds de Zesdaagse oorlog van 1967. Sindsdien leven er honderdduizenden joodse Israëli's in het gebied dat de Palestijnen als hun toekomstige staat claimen.