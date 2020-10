Israëlische regering keurt historisch akkoord met Verenigde Arabische Emiraten goed SVL

12 oktober 2020

15u08

Bron: Belga 0 De Israëlische regering heeft unaniem de historische deal goedgekeurd die de banden met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) normaliseert, net als met Bahrein. Palestijnse leiders spreken van “verraad” van de twee Golfstaten.

Premier Benjamin Netanyahu zei dat hij afgelopen weekend met kroonprins Mohammad bin Zayed van de VAE had gesproken. Hij zei dat beide leiders elkaar hadden uitgenodigd voor ontmoetingen in hun eigen land. "We spraken over samenwerking die we bevorderen - inzake investeringen, toerisme, energie, technologie en op andere gebieden", zei Nethanyahu.

De twee landen werkten al samen in de strijd tegen het coronavirus en zouden nu op nog grotere schaal gaan samenwerken. Bin Zayed bevestigde het gesprek op Twitter en zei dat hij "de versterking van de bilaterale banden besprak" met Netanyahu.



Het verdrag maakt geen melding van gevoelige kwesties zoals de opschorting van de Israëlische plannen om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren, wat was overeengekomen als tegenprestatie voor het normaliseren van de banden met Abu Dhabi.

Netanyahu ondertekende op 15 september de deal met Abdullah bin Zayed al-Nahyan, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, tijdens een ceremonie georganiseerd door de Amerikaanse president Donald Trump. Netanyahu ondertekende tegelijkertijd ook een soortgelijke verklaring met Bahrein, die nog moet worden vertaald in het Hebreeuws en waarover later zal worden gestemd.

Palestijnse leiders hebben met verontwaardiging gereageerd op het "verraad" van de twee Golfstaten. De VAE en Bahrein weken immers af van de algemene consensus onder de Arabieren die als voorwaarde voor normalisering van de banden stelt dat Israël een onafhankelijke Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad moet erkennen. Het Israëlische parlement, de Knesset, zal donderdag over het verdrag stemmen. Er wordt verwacht dat de volksvertegenwoordigers overwegend voor het verdrag zullen stemmen.

