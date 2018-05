Israëlische regering geeft groen licht voor controversiële kabelbaan boven Jeruzalem KVE

13 mei 2018

18u18

De Israëlische regering maakt 43 miljoen euro vrij voor een nieuwe toeristische kabelbaan die West-Jeruzalem en het oosten van de stad - Palestijns gebied dat door Israël wordt bezet - met elkaar moet verbinden. Dat heeft de Israëlische minister van Toerisme Yariv Levin vandaag aangekondigd.



De aankondiging komt er aan de vooravond van de officiële verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, iets waar de Palestijnen absoluut niet blij mee zijn. Zij beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstig land. Israël annexeerde dat deel van de heilige stad samen met de Westelijke Jordaanoever na de zesdaagse oorlog in 1967, maar de internationale gemeenschap heeft dat nooit erkend. Voor de joodse staat is Jeruzalem hun onverdeelbare hoofdstad.

De nieuwe toeristische kabelbaan wordt als een nieuwe provocatie gezien. Ze wordt 1,4 kilometer lang en zou in 2021 klaar moeten zijn. De lijn vertrekt in West-Jeruzalem via de Olijfberg naar de Leeuwenport, die het dichtste bij de Klaagmuur in Oost-Jeruzalem ligt. Elk uur zouden er in elke richting 3.000 mensen gebruik van kunnen moeten maken.

"Dit project zal het aanschijn van Jeruzalem veranderen en toeristen en bezoekers een comfortabele toegang bieden tot de Klaagmuur in de Oude stad", verklaarde toerismeminister Yariv Levin.