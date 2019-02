Israëlische procureur-generaal klaagt premier Benjamin Netanyahu aan voor corruptie TVC

28 februari 2019

17u35

Bron: Belga 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt aangeklaagd voor corruptie. Procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft vandaag aangekondigd dat Netanyahu terecht zal staan voor omkoping, fraude en vertrouwensbreuk in drie zaken. Dat melden Israëlische media.

Netanyahu zou geschenken aangenomen hebben van rijke zakenmensen en gunsten hebben uitgedeeld om een betere berichtgeving te krijgen in de pers. Netanyahu ontkent zelf iets verkeerd te hebben gedaan.

In april is hij opnieuw kandidaat bij de Israëlische parlementsverkiezingen. De aanklager is niet willen ingaan op de vraag van Netanyahu om de beslissing over de aanklacht uit te stellen tot na de verkiezingen.