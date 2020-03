Israëlische premier Netanyahu vraagt uitstel corruptieproces YV

09 maart 2020

10u42

Bron: Belga De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die middenin onderhandelingen zit voor een nieuwe regering, heeft maandag een vraag ingediend om zijn proces uit te stellen. Netanyahu moet normaal gezien vanaf 17 maart voor de rechter verschijnen wegens corruptie.

De advocaten van Netanyahu hebben de rechtbank in Jeruzalem een uitstel van 45 dagen gevraagd. Onder andere omdat Netanyahu naar eigen zeggen geen inzage heeft gekregen in bepaalde documenten van het onderzoek.

Omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen

Benjamin Netanyahu is sinds 2009 premier van Israël. Hij werd in november in staat van beschuldiging gesteld voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij zou gunsten verleend hebben in ruil voor positieve verslaggeving en zou rijke contacten in de zakenwereld geholpen hebben in ruil voor geschenken.

Vanaf 17 maart zal hij zich voor de rechtbank in Jeruzalem moeten verantwoorden. Zelf zegt Netanyahu dat hij niets verkeerd deed. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittend premier wordt aangeklaagd.

Ondanks die gerechtelijke problemen, is hij met zijn partij Likoed als winnaar uit de parlementsverkiezingen van 2 maart gekomen. De partij haalde volgens de definitieve resultaten 36 van de 120 zetels in de Knesset binnen, het beste resultaat voor Likoed sinds 2003. Toch strandt de door hem gewenste rechts-religieuze coalitie op 58 zetels, wat dus te weinig is om een meerderheid te vormen.