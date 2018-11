Israëlische premier Netanyahu vindt vervroegde verkiezingen "een vergissing" jv

18 november 2018

11u26

Bron: afp 0 Vervroegde verkiezingen in Israël zouden een vergissing zijn. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd.

Er waren al enkele dagen geruchten over vervroegde verkiezingen in Israël. Aanleiding tot de crisis was het ontslag van Avigdor Lieberman als Israëlisch minister van Defensie. Hij reageerde daarmee op een staakt-het-vuren met de radicaal-islamitische Hamas in Gaza, waarmee de ultrarechtse politicus zich niet kon verzoenen.

Netanyahu nam vrijdag de portefeuille van Defensie over van Lieberman, terwijl de leider van de kolonistenpartij, Naftali Bennett, had gedreigd met het afschieten van de rechtse coalitieregering als hij de portefeuille van Landsverdediging niet zou krijgen. Kringen rond Bennett zeiden vrijdag dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten komen.

Vandaag stonden er met vertegenwoordigers van de coalitiepartners gesprekken over een datum van vervroegde verkiezingen op de agenda. Netanyahu zelf schiet die plannen nu af. "In deze onzekere periode op het vlak van veiligheid zou het een vergissing zijn om naar verkiezingen te gaan", aldus de Israëlische premier vlak voor de start van de ministerraad.

Zonder de fractie van Lieberman heeft de regeringscoalitie nog altijd een flinterdunne meerderheid van één zetel in het parlement.