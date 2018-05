Israëlische premier Netanyahu verdedigt harde aanpak van leger: "Hamas duwt burgers opzettelijk in de vuurlinie" SVM

15 mei 2018

21u38

Bron: Belga 1 Benjamin Netanyahu heeft het hardhandige optreden van zijn leger verdedigd. De Israëlische premier beschuldigde de radicale Palestijnse beweging Hamas ervan burgers met opzet in de vuurlinie te duwen.

"Wij hebben geprobeerd zo weinig mogelijk slachtoffers te maken, maar zij willen net dat er slachtoffers zijn om druk op Israël te kunnen uitoefenen. En dat is vreselijk. Hamas duwt de burgers -ook vrouwen en kinderen- met opzet in de vuurlinie", klonk het.

Netanyahy benadrukte dat "elk leger ter wereld op dezelfde manier zou gehandeld hebben". De premier voegde er nog aan toe dat zijn soldaten probeerden om manifestanten met "niet dodelijke" middelen tegen te houden. "Het gaat om het verdedigen van uw grens tegen mensen die zeggen: 'we zullen u vernietigen en wij zullen uw land binnenvallen'", legde Netanyahu uit.

"Die dingen zijn te vermijden. Indien Hamas hen niet onder druk had gezet, zou dit alles niet gebeurd zijn. Hamas is verantwoordelijk en heeft dit doelbewust gedaan."

Macron toont bezorgdheid

De Franse president Emmanuel Macron uitte vandaag in een telefoongesprek met Netanyahu zijn "zeer ernstige bezorgdheid" omtrent het geweld in Gaza. Hij riep op om burgers te beschermen en vreedzaam protest toe te laten. "Dialoog is van belang om het Israëlisch-Palestijns vredesproces te herlanceren", klonk het. Volgens een bron dicht bij het Elysée sprak het Franse staatshoofd eenzelfde veroordeling uit in een telefoontje met de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de Jordaanse koning Abdullah.

May: "Verlies aan mensenlevens is tragisch"

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel liet haar bezorgdheid blijken, al toont ze ook begrip voor de veiligheidsbekommernissen van Israël. De Britse premier Theresa May riep alle partijen op tot terughoudendheid. "Dergelijk geweld is vernietigend voor de vredesinspanningen. Het verlies aan mensenlevens is tragisch en extreem verontrustend", klonk het.