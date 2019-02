Israëlische premier Netanyahu riskeert proces voor corruptie TVC

28 februari 2019

17u35

Bron: Belga 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt aangeklaagd voor corruptie. Procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft vandaag aangekondigd dat Netanyahu terecht zal staan voor omkoping, fraude en vertrouwensbreuk in drie zaken. Israëlische media melden dat de premier daarvan op de hoogte gesteld werd. Netanyahu zou geschenken aangenomen hebben van rijke zakenmensen en gunsten hebben uitgedeeld om een betere berichtgeving te krijgen in de pers.

Voor het tot een proces komt, zal het Israëlische gerecht de premier wel nog moeten horen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren, maar waarschijnlijk pas na de verkiezingen van 9 april. Het kan nog een jaar duren voor het tot een finale beslissing komt.

Netanyahu ontkent zelf iets verkeerd te hebben gedaan. In april is hij opnieuw kandidaat bij de Israëlische parlementsverkiezingen, en hij wil zichzelf opvolgen als premier. Hij noemde de beschuldigingen eerder al “belachelijk” en had het over een poging om zijn politieke carrière te verwoesten. Hij voorspelde dat de “beschuldigingen binnenkort als een kaartenhuisje in elkaar zullen vallen”.

Het is de eerste keer in de Israëlische geschiedenis dat een zittende regeringsleider wordt aangeklaagd. In 2008 dwong Netanyahu, toen nog oppositieleider, toenmalig premier Ehud Olmert naar de uitgang omdat hij verdacht werd van corruptie.