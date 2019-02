Israëlische premier Netanyahu riskeert proces voor corruptie TVC

28 februari 2019

17u35

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt aangeklaagd voor corruptie. Procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft vandaag aangekondigd dat Netanyahu terecht zal staan voor omkoping, fraude en vertrouwensbreuk in drie zaken. Israëlische media melden dat de premier daarvan op de hoogte gesteld werd. Netanyahu zou geschenken aangenomen hebben van rijke zakenmensen en gunsten hebben uitgedeeld om een betere berichtgeving te krijgen in de pers.

Voor het tot een proces komt, zal het Israëlische gerecht de premier wel nog moeten horen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren, maar waarschijnlijk pas na de verkiezingen van 9 april. Het kan nog een jaar duren voor het tot een finale beslissing komt.

Netanyahu ontkent zelf iets verkeerd te hebben gedaan. In april is hij opnieuw kandidaat bij de Israëlische parlementsverkiezingen, en hij wil zichzelf opvolgen voor een vijfde termijn als premier. Hij noemde de beschuldigingen eerder al “belachelijk” en had het over een poging om zijn politieke carrière te verwoesten. Hij voorspelde dat de “beschuldigingen binnenkort als een kaartenhuisje in elkaar zullen vallen”.

Sigaren en champagne

Het gerecht voerde de voorbije twee jaar onderzoek naar de drie zaken. Hij zou voor bijna 250.000 euro cadeaus (onder meer sigaren en champagne) hebben gekregen , maar ook de regelgeving voor telecombedrijven voor bepaalde spelers hebben bevoordeeld. Netanyahu zou ook met een uitgever afspraken gemaakt hebben over regelgeving op maat, in ruil voor gunstige berichtgeving. De getuigenissen van drie oud-medewerkers zijn cruciaal voor de zaken.

Hoewel het nieuws verwacht werd, stuurde het nieuws “schokgolven door het Israëlische politieke landschap”, aldus Bloomberg. Dat heeft vooral te maken met de verkiezingen over 40 dagen, en die zich als een spannende race aankondigen. Netanyahu krijgt in de campagne stevig weerwerk van oud-legergeneraal Benny Gantz en oud-minister van Financiën Yair Lapid.

Tv-toespraak

Het is de eerste keer in de Israëlische geschiedenis dat een zittende regeringsleider wordt aangeklaagd. In 2008 dwong Netanyahu, toen nog oppositieleider, toenmalig premier Ehud Olmert naar de uitgang omdat hij verdacht werd van corruptie.

Netanyahu zou vanavond om 20 uur een tv-toespraak houden. Eerder kondigde hij al aan dat hij enkel opstapt bij een veroordeling. In theorie kan hij aanblijven tot alle procedures uitgeput zijn. Persbureau Bloomberg wijst erop dat het feit dat de procureur-generaal denkt dat zijn zaak stevig genoeg is om Netanyahu aan te klagen kan leiden tot een afkalving van Netanyahu’s politieke steun, waardoor hij ofwel de verkiezingen verliest of zelf de handdoek in de ring gooit.