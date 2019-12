Israëlische premier Netanyahu onder druk door interne verkiezingen HLA

11 december 2019

14u25

Bron: Belga 0 De Likudpartij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal later deze maand interne verkiezingen houden. Dat wordt gezien als een voorbode van een machtsstrijd binnen de partij, nu er aanklachten van corruptie tegen hem lopen.

De interne verkiezingen komen er op 26 december, aldus een woordvoerder van de rechtse partij. Het was Likud-parlementslid Gideon Saar die de vraag naar interne verkiezingen had gesteld in een poging om Netanyahu af te zetten. De procureur-generaal had namelijk bekendgemaakt dat de premier wordt aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen.De voormalige minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken Saar wordt gezien als een prominent lid van de rechts conservatieve partij. Hij heeft gepleit voor een sterke regering om de politieke crisis het hoofd te bieden.

Het Israëlische parlement zal zichzelf ontbinden woensdag om zo de weg vrij te maken voor de derde verkiezingen in een jaar tijd. Als Netanyahu wordt vervangen, dan zal de nieuwe leider van Likud de partij leiden tijdens de verkiezingsperiode. Netanyahu geniet nog van een grote populariteit bij de kiezers en binnen zijn partij, slechts enkele ministers en parlementsleden van Likud hebben hun steun toegezegd aan Saar.

Corruptie

De aanklachten tegen Netanyahu hebben betrekking op drie verschillende corruptiezaken, die bekend staan als Zaak 1000, 2000 en 4000. De bekendste zaak is die rond de telecomgroep Bezeq. Netanyahu zou in zijn periode als minister van Telecom financiële voordelen ten belope van 1 miljard sjekel (261 miljoen euro) hebben toegekend aan dat bedrijf. In ruil moest de tot de onderneming behorende nieuwssite Walla positief berichten over hem en zijn familie.

In een andere corruptiezaak zouden Netanyahu en zijn familie tussen 2007 en 2016 geschenken ter waarde van ongeveer 230.000 euro onder de vorm van sigaren, champagne en juwelen hebben aanvaard van twee miljardairs in ruil voor gunsten. Volgens politiebronnen zou het gaan om de Australische ondernemer James Packer en de Israëlische filmproducent Arnon Milchan.

Netanyahu ontkent de beschuldigingen en spreekt van een “heksenjacht”.

