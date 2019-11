Israëlische premier Netanyahu officieel aangeklaagd wegens corruptie kg

21 november 2019

17u40

Bron: ANP, Belga 40 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is vandaag officieel aangeklaagd wegens fraude, corruptie, omkoping en een vertrouwensbreuk. Dat heeft de Israëlische procureur-generaal bekendgemaakt.

De aanklachten tegen Netanyahu hebben betrekking op drie verschillende corruptiezaken. Het is voor het eerst dat een zittende Israëlische premier voor dergelijke feiten wordt aangeklaagd, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De premier weerspreekt alle aantijgingen.



Aanklager Avichai Mandelblit wilde de aanklacht formaliseren voordat een derde verkiezing dit jaar wordt aangekondigd. Zolang Netanyahu premier van Israël is, kan hij niet worden veroordeeld. Momenteel is hij demissionair premier, in afwachting van een nieuwe regering. Zowel Netanyahu als zijn politieke tegenstander Benny Gantz zijn er niet in geslaagd om een coalitie te vormen.

