Israëlische premier Netanyahu moet persoonlijk aanwezig zijn bij start van zijn corruptieproces KVDS

19 mei 2020

17u17

Bron: Belga 0 De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu zal zondag persoonlijk aanwezig moeten zijn bij de start van zijn corruptieproces. Dat heeft het ministerie van Justitie gezegd. Een verzoek van de advocaten van de zeventigjarige Netanyahu werd daarmee afgewezen.

De aanwezigheid van Netanyahu in de rechtbank in Jeruzalem is vereist om het publieke vertrouwen in het eerlijke verloop van het proces te verzekeren, zo staat onder meer in de mededeling van het ministerie te lezen.

Redenering

De verdediging had gevraagd om 'Bibi' de toelating te geven om weg te blijven van de openingszitting. De advocaten argumenteerden dat het in de eerste plaats om een "technische zitting" ging, waarop de akte van beschuldiging wordt voorgelezen. De aanwezigheid van de eerste minister zou niet noodzakelijk zijn. Het ministerie heeft die redenering niet gevolgd.





Het proces tegen Benjamin Netanyahu had eigenlijk al in maart van start moeten gaan. Maar wegens de coronacrisis werd de start uitgesteld naar 24 mei.

Netanyahu is aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij zou gunsten verleend hebben in ruil voor positieve verslaggeving en zou rijke contacten in de zakenwereld in ruil voor geschenken hebben geholpen. De premier hield vanaf het begin zijn onschuld staande en sprak van een "heksenjacht".

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittend premier wordt aangeklaagd. Als Netanyahu schuldig wordt bevonden aan omkoping, riskeert hij tot tien jaar cel. Op fraude en misbruik van vertrouwen staat een maximale celstraf van drie jaar.

