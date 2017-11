Israëlische premier kondigt deportatie 40.000 asielzoekers aan ep

15u21

Bron: belga 3 AFP Premier Benjamin Netanyahu heeft een 'internationaal akkoord' bereikt waardoor Israël zo'n 40.000 Afrikaanse asielzoekers gedwongen het land zal kunnen uitzetten. Dat heeft Netanyahu vandaag zelf bekendgemaakt.

In de jaren 2000 trokken asielzoekers uit voornamelijk Soedan en Eritrea via het schiereiland Sinaï in Egypte naar Israël. De instroom van migranten stuitte op verzet bij een deel van de Israëlische bevolking.

Het is niet duidelijk met wie Netanyahu een overeenkomst heeft gesloten, maar vorige maand was in Israëlische media sprake van een deal met Rwanda over asielzoekers. Een woordvoerder van de premier wilde geen commentaar kwijt.

Volgens lokale mensenrechtenorganisaties negeert Israël internationale verplichtingen om asielzoekers te beschermen. "Israël kan en moet asielzoekers beschermen zoals andere landen in de wereld dat doen, en ze niet opsluiten of deporteren", luidt het.