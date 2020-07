Israëlische politie zet waterkanonnen in tegen betogers RL

19 juli 2020

02u09

Bron: Belga, The Israel Times, The Jerusalem Post 3 De Israëlische politie heeft zaterdagavond waterkanonnen ingezet om demonstranten te verdrijven die tegen de regering protesteerden. De manifestanten zijn boos over de manier waarop premier Benjamin Netanyahu de coronacrisis aanpakt en zijn vermeende corruptie.

Duizenden demonstranten kwamen zaterdag bijeen voor de woning van Netanyahu in Jeruzalem en in een park in Tel Aviv. Volgens een woordvoerder van de politie waren de demonstraties toegestaan, maar is er ingegrepen vanwege een aantal "verstoringen", zoals wegblokkades die door de betogers waren opgesteld.

Ook zouden demonstranten in Tel Aviv pepperspray tegen de politie hebben gebruikt. Daarvoor is een aantal mensen aangehouden. Volgens The Times of Israël werden in totaal 15 mensen opgepakt in Jeruzalem, en 13 in Tel Aviv. Oogetuigen melden dat de demonstranten onvoldoende afstand hielden van elkaar, maar dat bijna alle manifestanten mondmaskers droegen.

Verstrenging maatregelen

In Israël lopen de coronabesmettingen de laatste tijd op, met ruim duizend gevallen per dag. Voor de regering was dat reden om voor vrijdag nieuwe maatregelen aan te kondigen. Zo zijn winkels in het weekend gesloten en mag eten van restaurants alleen nog maar worden afgehaald of bezorgd laten worden.

De communicatie van de regering laat volgens dagblad The Jerusalem Post echter te wensen over. Hoewel bovenstaande maatregelen vrijdag al in hadden moeten gaan, besloot Netanyahu diezelfde dag sluiting van restaurants voor gasten uit te stellen tot dinsdagmorgen. Tegen die tijd hadden klanten hun reserveringen al opgezegd en sommige uitbatershun voorraden voor het weekend al tegen kostprijs verkocht. Het leid tot woede en onbegrip bij de uitbaters. Zij vrezen ten onder te gaan aan de steeds veranderende maatregelen van de regering.

Premier Netanyahu heeft toegegeven dat hij eind april en begin mei te snel de economie heeft heropend na een strenge lockdown. Op dat moment waren er niet meer dan enkele tientallen besmettingen per dag. Dinsdag werd een recordaantal van 1.681 nieuwe besmettingen gemeld. Volgens cijfers van de Johns Hopkins universiteit uit Baltimore (VS), zijn in Israël in totaal 49.365 infecties met het coronavirus gerapporteerd. 401 inwoners overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Corruptieproces

Naast de coronacrisis heeft Netanyahu nog andere zorgen. Hij is verdachte in een rechtszaak wegens corruptie. Zondag gaat het proces verder, waarin Netanyahu wordt beticht geld te hebben ontvangen van rijke zakenlui in ruil voor steun aan hun ondernemingen. Ook zou de premier in ruil voor positieve berichtgeving van bepaalde media, beleid hebben gemaakt om een telecombedrijf van dezelfde eigenaar te bevoordelen. Twee oud-medewerkers van Netanyahu zullen tegen de premier getuigen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van Israël dat een premier in functie terecht staat.

