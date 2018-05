Israëlische minister van Toerisme: "Ga niet naar Turkije" Redactie

Bron: dpa 4 De Israëlische minister van Toerisme Jariv Levin heeft zijn landgenoten opgeroepen niet meer op vakantie te gaan naar Turkije. Dat zei hij op de Israëlische nieuwssite Ynet.

De betrekkingen tussen beide landen staan opnieuw onder spanning. Na de bloederige Gaza-protesten met 60 doodgeschoten Palestijnen, kwam het maandag opnieuw tot een incident. Diplomaten van beide landen werden opgeroepen het land te verlaten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had het optreden van Israël als een "genocide" bestempeld. Premier Benjamin Netanyahu reageerde met een felle uithaal naar Erdogan.

"Jammer genoeg is er iemand in Turkije die het thema Israël steevast misbruikt (...) om meer stemmen te halen voor zijn verkiezing", zei Levin aan Ynet. "Zolang we in Turkije zo behandeld worden, is er geen reden om er naartoe te gaan". Israëlische media hadden gisteren gemeld dat in Istanboel een Israëlische televisieploeg was aangevallen.

Verzoening

Na jaren van onenigheid, verzoenden Israël en Turkije zich in 2016. De relaties zijn gespannen sinds de Israëlische marine in 2010 voor de Gazastrook het Turkse solidariteitsschip Mavi Marmara enterde. Daarbij werden tien Turkse burgers gedood.

Turkije is de populairste vakantiebestemming van de Israëlische toerist. De relaties tussen beide landen weerspiegelen zich ook af in het aantal Israëlische vakantiegangers. Volgens het Turks instituut voor de statistiek kwamen in 2008 nog 558.183 Israëli's naar Turkije, in 2011 waren het er slechts 79.140 en vorig jaar in 2017 waren het er weer 380.415.