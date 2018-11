Israëlische minister van Defensie Lieberman neemt ontslag, partij stapt uit regering: “Israël capituleert voor terrorisme” TT AW

14 november 2018

12u31

Bron: Reuters, Belga 1 De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft ontslag genomen naar aanleiding van het staakt-het-vuren in Gaza. Bronnen van de krant Haaretz zeggen dat hij het gevoel heeft niet aan het hoofd te staan van het Israëlische veiligheidsbeleid. Ook zijn partij Jisrael Beeténoe stapt uit de regering van premier Netanyahu, waardoor die nu nog maar een zeer nipte meerderheid heeft.

Na de ministerraad gisteren publiceerden Lieberman en de minister van Onderwijs Naftali Bennett verklaringen waarin ze zich uitspraken tegen de wapenstilstand die met Hamas werd gesloten. Hamas is de islamitische beweging die de Gazastrook bestuurt. Het indirecte akkoord dat Israël onder Egyptische bemiddeling sloot met de islamitische beweging is volgens hem een “overgave aan terreur”.



Lieberman riep de andere partijen binnen de regering op om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. Het beleid van de Israëlische regering ten aanzien van de Palestijnse kwestie noemde hij “laks”. “We kopen voor even vrede en schaden daarmee op lange termijn onze nationale veiligheid”, zei hij over het bestand.

“Overwinning voor Gaza”

Het bestand werd eenzijdig aangekondigd door Hamas en andere militante Palestijnse organisaties in Gaza. Het volgde op een escalatie in het conflict waarbij Palestijnse raketten beantwoord werden met Israëlische luchtaanvallen. Volgens de Israëlische media vroeg de regering het leger om zich ook aan het bestand te houden.



Hamas noemt het ontslag van Lieberman “een politieke overwinning” voor Gaza. De kuststrook is er volgens de beweging door haar verzet in geslaagd om de Israëlische politiek aan het wankelen te brengen, klinkt het in een mededeling.

Anti-Arabische retoriek

Lieberman was sinds mei 2016 minister van Defensie. Hij is een controversieel figuur in de Israëlische politiek door zijn anti-Arabische retoriek. Zijn rechtse nationalistische partij Yisrael Beiteinu (Israël ons huis) heeft vijf zetels in het parlement. Zonder vervroegde verkiezingen blijft de regering nog aan tot november 2019.