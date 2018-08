Israëlische minister over vermoorde wetenschapper: "Als de verhalen kloppen ben ik blij dat hij niet meer onder ons is" SVM

07 augustus 2018

12u42

Bron: Belga 0 De Israëlische minister die bevoegd is voor de inlichtingendiensten heeft zich verheugd over de dood van een Syrische wetenschapper die betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van chemische wapens. Yisrael Katz weigerde echter te reageren op berichten over betrokkenheid van Israël bij die moord.

Generaal Aziz Asbar leidde een onderzoekscentrum dat aan het Syrische regime gelieerd wordt en zou een van de belangrijkste Syrische rakettechnici geweest zijn. Zaterdag werden hij en zijn chauffeur gedood bij een aanslag op zijn auto.

Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten werd het bewuste onderzoekscentrum in de provincie Hama vorige maand en in september 2017 al onder vuur genomen door Israël. Dat centrum wordt er door de Verenigde Staten van beschuldigd saringas te ontwikkelen en chemische wapens te fabriceren. Het Syrische regime ontkent dat. Haaretz meldde vandaag dat een Syrische rebellengroep de aanslag op Asbar heeft opgeëist.

"Niet ernstig meer"

De New York Times citeerde gisteren een hoge verantwoordelijke bij een inlichtingendienst in het Midden-Oosten. Die bevestigde dat de Israëlische geheime dienst Mossad achter de moord op Asbar zit. "We geven geen commentaar op zulke beweringen", reageerde Katz op de Israëlische militaire radio. "Maar als de details over de activiteiten van deze man kloppen en als hij achter de ontwikkeling zat van chemische wapens en langeafstandsraketten die Israël zouden kunnen bereiken, dan ben ik verheugd dat hij niet meer onder ons is."

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman ontkende ook de betrokkenheid van zijn land. "Ze proberen ons elke keer te beschuldigen, maar we nemen dat niet ernstig meer."