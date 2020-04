Israëlische militairen evacueren 4.500 bejaarden uit dichtbevolkte coronabrandhaard mvdb - Bron: ANP - Reuters

02 april 2020

19u54 0 Israël zet het leger in om ongeveer 4.500 80-plussers te evacueren uit een stad die een ongekend aantal coronabesmettingen heeft. Het gaat om Bnai Brak, een dichtbevolkte orthodox-joodse stad bij Tel Aviv. Medici schatten dat 38 procent van de ongeveer 200.000 inwoners van Bnai Brak is besmet met het nieuwe coronavirus.

De bevolkingsdichtheid in de stad is ongeveer honderd maal zo groot als het nationale gemiddelde in Israël. De stad is goed voor 30 procent van alle besmettingen in het land. Een voor de hand liggende verklaring voor de hoge besmettingsgraad is de bevolkingsdichtheid. Verder zijn veel inwoners arm en luisteren zij naar rabbijnen die de maatregelen tegen verspreiding uit geloofsoverwegingen afwijzen.

De Israëlische autoriteiten zien de ultra-orthodoxe joden als een risicogroep voor verspreiding van het virus, omdat ze over het algemeen in armoede leven en dicht op elkaars lip zitten. Ze zijn gewend om drie keer per dag soms in groten getale bijeen te komen om te bidden. Enkele rabbijnen hebben hun twijfels uitgesproken over het gevaar van het coronavirus. Er zijn al beperkende maatregelen van kracht voor het in- en uitreizen van Bnai Brak.



De Israëlische regering trekt omgerekend ruim 18 miljoen euro uit om de bejaarden uit de stad te halen en elders in quarantaine te plaatsen.

